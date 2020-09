Foto: Ilustracija



Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je pretežno sunčano.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne pretežno sunčano, uz povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 30°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. U poslijepodnevnim satima u planinskim područjima je moguć poneki slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Tokom srijede će biti ugodnije u odnosu na protekli period. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, većina ljudi će se osjećati bolje i tokom prijepodneva.

U drugom dijelu dana, kod osjetljivih osoba moguće su umjerene poteškoće obzirom da će temperature porasti, stoga je poželjno umanjiti aktivnosti, uz provođenje mjera zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, saopćeno je iz FHMZBiH.