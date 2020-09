Vandalski napad na prostorije Islamske zajednice u Pljevljima

Prostorije Islamske zajednice u Pljevljima u Crnoj Gori bile su meta novog vandalskog napada u kojem su razbijena stakla na ulazu i u prostorije ubačen papir sa sramnom porukom “Polećela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica“.

Glavni imam Medžlisa u Pljevljima Samir Kadribašić za AA je kazao da se napad dogodio tokom protekle noći, a da policija vrši uviđaj.

“Naišao sam jutros i vidio da je policija tu i da su polomljena stakla na ulazu prostorija Islamske zajednice. Ovo je stvarno preko svake mjere. Ne znam na šta će ovo izaći, ali plašim se da ne naiđe na neku reakciju i ove druge strane i da ne izazove haos“, kazao je Kadribašić.

Ističući kako se u Pljevljima više niko ne osjeća sigurnim, Kadribašić je kazao da ova situacija nije opasna samo za Bošnjake, već i za sve druge.

“Rekao sam načelniku policije da ću njega smatrati odgovornim ako ovo sve se ne riješi“, kazao je Kadribašić i dodao kako ostaje da se vidi da li je komšija imao video nadzor pa da se slučaj lakše rasvijetli.

Izrazivši nevjericu i zaprepaštenje vandalizmom i bezumljem koje odlikuje sinoćnji napad na prostorije Islamske zajednice u Pljevljima, Kadribašić je kazao da se nada da će biti dovoljno razuma da se ovaj haos okonča bez dodatne eskalacije nemira.

“Vjerujte da ne pretjeruju oni koji porede ovu postizbornu situaciju u Crnoj Gori sa situacijom s početka 90-tih godina. Vjerujte da sve na to podsjeća. Ja sam i tih godina bio ovdje, one barikade kad su bile. Vjerujte da sve ovo podsjeća na to ludilo iz 90-tih kada je narod bio nezainteresovan za sve to, a ustvari se dešava nešto nevjerovatno“, kazao je Kadribašić.

(BHRT)