Centralna izborna komisija BiH je na jučerašnjoj sjednici razmatrala utvrđivanje procedura vezanih za zloupotrebe glasanja izvan BiH, što je rezultiralo žustrom raspravom kada je uočeno da u finalnoj verziji nedostaje član vezan za traženje međunarodne pravne pomoći.Član CIK-a BiH Suad Arnautović uočio je na 68. hitnoj sjednici da u finalnoj verziji dokumenta, koji je trebalo usvajati, nedostaje član vezan za traženje međunarodne pravne pomoći koji je ranije usvojen na kolegiju CIK-a BiH.

“U finalnoj verziji je taj dio potpuno izbrisan. Ne znam šta se od kolegija do dolaska na sjednicu desilo s tim materijalom… Nemojte da se pravimo ludi. Je li to izbrisano i ko je odlučio da to ne bude u konačnoj verziji?”, pitao je Arnautović.

Poslije su se javili predsjednik CIK-a Željko Bakalar i članica Vanja Bjelica-Prutina, kazavši da je stav kolegija da član vezan za traženje međunarodne pravne pomoći bude u konačnoj verziji i da smatraju da je riječ o tehničkoj grešci.

Članica CIK-a Irena Hadžiabdić je obrazložila da se u članu, za koji je utvrđeno da nedostaje i koji je kasnije vraćen, navodi kako CIK može inicirati podnošenje molbi zemljama u kojima su registrovani birači za glasanje radi osiguranja izbornog procesa.

No, bio je to samo jedan segment tačke dnevnog reda vezane za postupanje CIK-a s ciljem osiguranja tačnosti, ažurnosti i integriteta Izvoda iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, kao i sprečavanje zloupotreba u vezi s glasanjem izvan BiH.

Svi članovi CIK-a, izuzev Vlade Rogića, glasali su da prijedlog bude usvojen kako bi se sve do Lokalnih izbora 15. novembra, pa čak i nakon toga, mogle spriječiti eventualne zloupotrebe. Odluka je donesena zbog velikog broja zloupotreba.

Član CIK-a Vlado Rogić, koji se javio telefonski, istakao je da prihvata sve tačke koje su predložene, ali da ne može prihvatiti odluku o postupanju CIK-a sa ciljem osiguranja tačnosti, ažurnosti i integriteta izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

“Bojim se da će zbuniti glasače. Nećemo pred javnošću moći obrazložiti da dva dana prije izbora, ili pet dana nakon toga, neki budu skidani s biračkog popisa ili im na drugi način bude onemogućeno biračko pravo”, rekao je Rogić.

Očigledno je da je u CIK-u, osim Rogića, bilo još protivljenja odluci da se osigura tačnost, ažurnost i integritet izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

Članica CIK-a BiH Vanja Bjelica-Prutina iskoristila je priliku i pozvala sve potencijalne glasače da na stranici Izbori.ba provjere podatke o tome da li su registrovani za glasanje i gdje su prijavljeni.

(Klix)