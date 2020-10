Danas oblačno, bio prognoza povoljna

U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilnije vrijeme, uz duže sunčane intervale i porast temperatura, ugodno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

Sutra pretežno oblačno se prognozira u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. U Hercegovini su povremeno izgledni slabi lokalni pljuskovi. U većem dijelu Bosne će preovladavati umjerena naoblaka. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu povremeno sa jakim udarima juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni.

U subotu prije podne pljuskovi se očekuju u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jače naoblačenje sa kišom u cijeloj zemlji od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. Obilnije padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren i jak južnog smjera, povremeno su mogući i olujni udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na sjeveru zemlje i do 29 stepeni.