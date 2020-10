Danasu u Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 17 do 23 °C.

Poboljšanje vremenskih prilika, duži sunčani intervali i porast temperatura tokom dana, pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Tokom jutra i večeri biće svježije, stoga je poželjno biti oprezniji, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.