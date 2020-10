Đoković o piramidama: Ovo je nešto vanserijsko, bitno za cijeli svijet

Srbijanski teniser Novak Đoković boravi u Visokom gdje obilazi Bosansku dolinu piramida.

Đokoviće je za “Avaz” kazao da mu je nakon prve posjete s roditeljima bilo veoma lijepo i da je uživao te da je jedva čekao da se ponovo vrati.

– Ovaj put sa mnom je supruga Jelena, a naredni put ćemo doći sa djecom. Mi ovdje na Balkanu imamo jedno veliko blago i to već 15 godina i duže objašnjava kroz naučnu metodologiju dr. Osmanagić. Ne bih previše stručno pričao, jer je to Semirov zadatak, on je stručan čovjek, i nešto što je otkrio ovdje je nešto vanserijsko i jako bitno ne samo za Balkan već za cijeli svijet – poručio je Đoković.

Novu posjetu je iskoristio i da pozove kolege sportiste u obilazak misterioznih tunela Ravne i bosanskih piramida.

– Pozvao bih sve sportiste da dođu ovamo, da provedu neko vrijeme u tunelima Ravne, koji su jako djelotvorni na uvećanje kisika u plućima, direktno utiču na regeneraciju i oporavak, što je nama sportistima jako bitno, posebno u elitnim sportovima u kojima sezona traje jako dugo, izloženi smo naporima, mijenjamo vremenske zone, i sve što može na prirodan način da pomogne da se brže oporavite, a također služi i kao prevencija povreda, dobro dođe, i piramide i posebno tuneli ispod piramida su prava stvar za to – kazao je Đoković te još jednom ponovio kako Bosansku dolinu piramida smatra svojom drugom kućom u koju će se i u budućnosti vraćati.