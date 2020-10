EFSA pokreće kampanju pod nazivom ‘Stop afričkoj svinjskoj kugi’ u jugoistočnoj Evropi

EFSA je započela opsežnu kampanju čiji je cilj jačanje svijesti i pomoć u zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge u jugoistočnoj Evropi.

Kampanja je usmjerena na države koje je EFSA u 2019. godini prepoznala kao zajedničko “područje od interesa” s obzirom da se nalaze u blizini država u kojima je prisutna ASK. To su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Kosovo[1], Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Naša kampanja će upotpuniti aktivnosti koje trenutno poduzimaju Evropska komisija i druge međunarodne organizacije u nastojanju da iskorijene ovu bolest u Evropi.

Šta je afrička svinjska kuga?

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Virus je bezopasan za ljude, ali je u mnogim državama izazvao značajne ekonomske poremećaje. Trenutno ne postoje vakcine protiv ASK, tako da izbijanje epidemije može dovesti do potrebe usmrćivanja velikog broja svinja iz uzgoja u zahvaćenom području.

Ciljevi i ciljne grupe

Cilj kampanje je jačanje svijesti i bolje poznavanje ASK u svih devet država. Usmjerena je na grupe ljudi i pojedinaca koji dolaze u kontakt sa domaćim i divljim svinjama, kao što su uzgajivači svinja i lovci. EFSA će također sarađivati sa veterinarskim organizacijama, lovačkim udruženjima, grupama poljoprivrednika, carinskim službenicima, graničnom policijom, lokalnim organima, turističkim agencijama i putnicima.

Otkrivanje, prevencija, prijavljivanje

S obzirom na to da epidemija ASK može imati razorne posljedice, otkrivanje, prevencija i prijavljivanje su od suštinskog značaja za suzbijanje ove smrtonosne bolesti. Ovo su ključne riječi naše kampanje.

Dijelit ćemo informativne članke, infografike, pripremljene objave za postavljanje na društvenim medijima i druge materijale. Saznajte više o ASK na internet stranici kampanje: www.efsa.europa.eu/StopASF