Humanitarac Fahir Zukić Butro svojim aktivnostima usrećuje mnoge, uručio 61. invalidska kolica

Velki humanista Fahir Zukić, u narodu poznat kao Butro, nakon niza učešća u brojnim humanitarnim akcijama, zatim učešća u izgradnji svega onoga što olakšava i uljepšava život stanovnika Srebrenika, nastavlja s obezbjeđenjem neophodnih invalidskih pomagala bolesnim ljudima, ne gledajući na vjeru, naciju, mjesto življenja. Do sada je uručio 61 invalidska kolica, 34 bolnička kreveta, 70 pomoćnih kolica za hodanje, te dosta drugih pomagala, ne samo u Srebrenik,već i u gradove širom BiH. Brojna su priznanja i zahvalnice za njegov humanitarni angažman, ali on kaže da je najveća sreća i zahvalnost vidjeti olakšanje i radost na licima onih kojima je pružena pomoć.

-“Narod se teško snalazi u ovim vremenima. Najteže je onima koji imaju bolesnika u kući. Zahvaljujući Radio Srebreniku mnogi već znaju na koju adresu se obratiti. Posljednji slučaj je starica Hava iz Rapatnice, čiji su članovi porodice bezuspješno pokušavali nabaviti invalidska kolica za svoju majku, kako bi je mogli povremeno izvoditi napolje, obzirom da već dugo leži u postelji. Na svu sreću i taj problem je riješen”, kaže ovaj skromni čovjek i dodaje – “ljudi se javljaju da im pomognem, a ja ću u svakom slučaju gledati da ih usrećim, jer kažu, ne daj Bože tražit’, a ja kažem najlakše je dati. Zato sam rekao, uvijek imam srce i dušu o svom poslu. Posebno mi je zadovoljstvo kad me najmlađi u selu pozdravljaju, međutim mene čini sretnim što Allah vraća nafaku, a ja imam stotine primjera za to. Ponos mi je što u mojoj porodičnoj kući imam stotine priznanja od udruženja, škola, društava, općina, manifestacija, kantona, a najveći što sam u poziciji pomoći nemoćnim i bolesnim. To mi je najveća nagrada”, kaže Fahir Zukić Butro.