Početni sastav – gledaćemo najbrži vezni red BiH ikada

Selektor Dušan Bajević najavio je kako je odredio početni sastav, te da ima još jednu dilemu zbog kiše koja bi mogla pasti tokom utakmice.

Kiše, kako najave pokazuju, večeras u Sarajevu ipak neće biti, pa će selektoru vjerovatno jedina dilema ostati da izabere koji će od dva debitanta Anel Ahmedhodžić ili Dennis Hadžikadunić zauzeti mjesto Ervina Zukanovića koji propušta utakmicu.Kako saznaje Reprezentacija.ba portal Dušan Bajević najbliže je odluci da na teren pošalje sljedeći sastav: Šehić, Cipetić, Saničanin, Ahmedhodžić, Kolašinac, Pjanić, Cimirot, Hadžiahmetović, Gojak, Višća i Džeko.

Naši odbrambeni igrači definitivno nisu uigrani jer se neki nisu ni poznavali do ponedjeljka, no to se i ne bi trebalo isticati ukoliko vezni red naše reprezentacije bude dominantan nad igrom Sjeverne Irske.

A od veznog reda naše reprezentacije očekujemo puno jer čini se kako nikada nismo imali brže i okretnije igrače u veznom redu nego što će to biti na ovom meču. Osim ovih navedenih tu su još opet brza i okretna rješenja poput Krunića, Lončara, Hajradinovića, Miloševića, Hotića, Tatara…

U napadu Bajević ima alterantive za različite scenarije završnice utakmice. Bude li na terenu trebao okretan i brz napadač tu je Armin Hodžić, a bude li potrebno “bunarenje” sa višim centarforima tu je Milan Đurić.

Uz ovakav vezni red, te Edina Džeku u napadu sigurno se nećemo braniti jer je i sam selektor najavio kako smo bolji protivnik od Sjeverne Irske.

To još samo na terenu moraju potvrditi i njegovi igrači.

Definitivno imamo razloga da se u polufinalu baraža za EURO 2020 imamo čemu nadati.

Bajević na raspolaganju ima:

Golmani: Ibrahim Šehić, Asmir Begović, Jasmin Burić, Kenan Pirić.

Odbrana: Siniša Saničanin, Sead Kolašinac, Bojan Nastić, Anel Ahmedhodžić, Dennis Hadžikadunić, Branimir Cipetić, Darko Todorović, Advan Kadušić.

Vezni red: Rade Krunić, Stjepan Lončar, Miralem Pjanić, Gojko Cimirot, Amir Hadžiahmetović, Amer Gojak, Deni Milošević, Benjamin Tatar, Edin Višća.

Napad: Edin Džeko, Armin Hodžić, Smail Prevljak i Milan Đurić.

BiH – Sjeverna Irska, igra se od 20,45 sati na stadionu Grbavica u Sarajevu.

(RTV SLON / Reprezentacija.ba)