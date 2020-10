U BiH do kraja sedmice nestabilno vrijeme sa kišom

Na prostoru Bosne i Hercegovine do kraja sedmice zadržat će se nestabilno vrijeme sa kišom, a povremen snijeg moguć je samo na najvišim planinskim vrhovima centralne Bosne.

Stabilnije vrijeme prognozira se od 17. do 22. oktobra, uz povremenu i slabu kišu u centralnoj Bosni. Od 23. do 27. oktobra očekuju se promjenljive vremenske prilike, sa obilnijom kišom na jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Do 23. oktobra, jutarnje temperature se prognoziraju od 2 do 7 stepeni u Bosni, te od 5 do 10 stepeni u Hercegovini, dnevne u Bosni između 7 i 12, u Hercegovini od 11 do 16 °C.

U periodu od 24. do 27. oktobra slijedi blagi rast temperatura, jutra će biti ugodno topla, sa vrijednostima u Bosni od 9 do 14, u Hercegovini od 10 do 15 °C. Tokom dana između 15 i 20 u Bosni, te 17 i 22 °C u Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.