U BiH umjereno oblačno i sunčano vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. Po kotlinama i uz riječne tokove ujutru će biti magle.

Vjetar u Bosni će biti slab sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 4 do 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 22 stepena.

Povoljne biometeorološke prilike, duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka, pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena i mjestimične pojave magle u unutrašnjosti. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.