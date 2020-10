Čuveni hrvatski naučnik akademik Miroslav Radman za RTL Direkt je govorio o epidemiji koronavirusa.Rekao je da su sve veće brojke zaraženih svakako zabrinjavajuće, a kada je riječ o rigoroznim mjerama nekih evropskih zemalja, kaže da se njihov rezultat još ne može znati.

“Jako teško je kritizirati opreznost onih koji su odgovorni. Ne možemo znati rezultat tih mjera, ali do sad one su dobro radile. A koja je dimenzija ovog problema javnog zdravlja ja sam ne znam, ali kad pogledam podatke Hrvatskog zavoda za statistiku, onda fino može se pročitati da u ovom dijelu godine ima 1967 smrti manje nego u istom dobu prošle godine”, kazao je on.

Čovjek zdravim razumom onda se pita gdje je tako strašan problem, nastavio je.

“Ne znam koji je nivo inženjerstva ovog puta i zašto je Covid postao takva zvijezda, celebrity, kad imamo manjih smrtnih slučajeva nego u isto doba prošle godine”, rekao je Radman.

Ističe i da je moguće da je više štete napravila panika od bolesti nego sama bolest.