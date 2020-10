Uhapšena 61 osoba u Francuskoj u akciji protiv dječije pornografije

Francuska policija uhapsila je 61 osobu osumnjičenu za umješanost u veliku mrežu dječije pornografije, uključujući najmanje troje koji su silovali djecu pred kamerama, objavili su danas zvaničnici.

Među osumnjičenim nekoliko njih zaposleno je na mjestima gdje su u kontaktu sa djecom, kao što su nastavnici, sveštenici i zvaničnici gradske skupštine, rekao je Erik Bero, šef francuske policijske agencije koja vodi operaciju.

Oni su uhapšeni u koordinisanim operacijama u 30 regiona Francuske između ponedjeljka i četvrtka, na osnovu višemjesečnog istraživanja dječije pornografije dijeljene preko onlajn mreža, rekao je Bero za AP.

Francuski istražitelji specijalizovani za onlajn kriminal primijetili su razmjene fajlova sa dječijom pornografijom uz upotrebu softvera američke neprofitne kompanije Čajld Reskju Koališon.

Francuska policija zaplijenila je stotine tvrdih diskova, kompjutera, tableta i USB fleš memorija u brojnim pretragama, a istražitelji i dalje prolaze kroz slike i podatke, rekao je Bero.

Među osumnjičenim je nastavnik sporta koji je snimao djecu u svlačionicama i kompjuteraš koji je priznao istražitaljima da je silovao svoju 14-ogodišnju ćerku od njene devete godine, rekao je Bero. U domu osumnjičenog policija je našla više od 110.000 slika i 2.000 videa. Još troje osumnjičenih viđeno je na kameri kako siluju decu, rekao je on.

“Ova hapšenja uključuju sve, sve socijalne klase od trgovaca do direktora, od bijelih kragni do plavih kragni i svih uzrasta od 28 do 75 godina starosti, svih porodičnih situacija od samaca, osoba koji su u paru, sa djecom ili bez njih”, rekao je Bero.

On je rekao da im je jedino zajedničko što su 99 odsto muškarci. Šezdeset osumnjičenih su muškarci i samo je jedna žena optužena za gledanje videa sa svojim partnerom.

Od 61 uhapšenog 13 je poznato policiji i nalazilo se na nacionalnim spiskovima počinilaca seksualnih prestupa. Oko 60 tužilaca sada istražuju svaki pojedinačni slučaj.

BHRT