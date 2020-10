Zbog stanja u pravosuđu novinari se osjećaju nesigurno i nezaštićeno

Predstavnici novinarskih udruženja na saslušanju pred Privremenom istražnom

komisijom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama kazali su da se medijski

djelatnici u državi osjećaju nesigurno i nezaštićeno, da je sve više

nekažnjenih napada na novinare, kao i da je stanje u pravosuđu vrlo loše.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banja Luka, upozorio je kako se

“napadi na novinare ne kažnjavaju efikasno, a ako i dođu na sud kazne su

oslobađajuće ili neprimjereno niske”.

“Imam osjećaj da pravosuđe tretira novinare kao neprijatelje ove zemlje i

nekoga koga treba isljeđivati, a ne da budemo partneri u zajedničkom dijelu

puta ka cilju da budemo bolje društvo i da se stvari mijenjaju na bolje”,

ocijenio je Vukelić.

Istaknuo je i kako je ignorantski odnos prema novinarima postao drugi način

izbjegavanja činjenica i zataškavanja, te primijetio kako se postavlja

pitanje “ko mora biti kažnjen – novinar koji je to istražio ili medij koji

je to objavio ili onaj o kome pišu”.

“Osjećate se kao da radite bezvrijedan posao koji nema nikakvih rezultata”,

priznao je Vukelić.

Neprimjerenom smatra praksu da se vrše pritisci na novinare kako bi otkrili

izvore informacije, te je podsjetio kako je to kršenje brojnih međunarodnih

dokumenata. Upozorio je i na podatak iz jedne ankete prema kojoj “svaki

četvrti ispitanik u Republici Srpskoj smatra da je nekad opravdano udariti

novinara”.

“Posljedica je to činjenice da se ne sankcionišu napadi i zato što se

institucije odnose tako prema nama, ne dajući nam informacije koje tražimo.

Novinari su otkrili više nego što su to učinili istražni organi, a zauzvrat

nas prozivaju da smo odgovorni za to, da smo krivi za takvo stanje i protiv

nas pokreću istrage – za razliku od onih koji ne rade svoj posao”,

konstatirao je Vukelić.

Članovima Privremene istražne komisije ukazao je i na činjenicu da ga “u 23

godine novinarske karijere nijednom nije nazvao tužilac da pita o onome o

čemu su pisali, iako su imali materijalne dokaze, papire, dokaze…”.

Priznao je i da među novinarima u Bosni i Hercegovini “nisu svi novinari,

jer ima i onih koji uzimaju mito i reketiraju ljude”, te ukazao kako “to

nisu novinari nego kriminalci”.

“Takva sorta šteti ugledu novinarstva, to su krivična djela koje treba

sankcionisati i to trebaju raditi istražni organi, tužilaštvo i sudovi”,

zaključio je Vukelić.

Glavna tajnica Udruženja “BH novinari”, Borka Rudić ukazala je na nekoliko

problema s kojima se suočavaju novinari u praćenju rada pravosuđa, ističući

na prvom mjestu kako “imaju problem s pristupom informacijama u pravosudnim

institucijama”.

Upozorila je i na “privođenje novinara mimo odredaba ZKP-a i traženje da

otkriju izvore informacija što nije ni u skladu ni sa ZKP-om, niti sa

međunarodnim dokumentima”, ali i primijetila kako su učestale reakcije

predstavnika pravosuđa na novinarske tekstove.

“Pojedini predstavnici pravosuđa koriste svoju poziciju u pravosudnim

institucijama, dakle poziciju moći, za napade na novinare, a ne koriste

mehanizme kao što je pisanje demantija ili obraćanje Vijeću za štampu”,

napomenula je Rudić.

Prema njezinim riječima, “pojedinci ne mogu prihvatiti legitimnu kritiku,

nego koriste poziciju moći, iako su to osobe koje mogu kroz javni dijalog i

javne nastupe negirati to što su pisali mediji”.

“Oni to ne koriste nego podižu tužbu, pa se otvorio neuobičajen proces,

rekla bih moda podizanja tužbi protiv novinara od strane nosilaca

pravosudnih funkcija”, rekla je Rudić.

Pred Privremenom istražnom komisijom svjedočio je i odvjetnik Marko Dragić,

koji je, prije svega, ukazao na “nekompetentnost i nesposobnost Visokog

sudskog i tužilačkog savjeta (VSTV)”. Prema njegovom mišljenju, “sunovrat

pravosuđa počeo je imenovanjem sadašnjeg predsjednika i nekoliko članova

VSTV-a” za koje smatra da “nisu bili u stanju u najmanju ruku zadržati

zatečeni pravni red”.

“Sve su glasniji zahtjevi za ostavkom i smjenom predsjednika i članova

VSTV-a, ali ne treba očekivati ostavke jer to neće dozvoliti njihovi

politički mentori kojima vjerno služe. Zato treba promijeniti član zakona

kojima se mogu smijeniti”, predložio je Dragić.

Smatra i kako, usprkos stajalištu VSTV-a na koje se referirao u većem

dijelu izlaganja, “parlamentarno istraživanje stanja u pravosuđu ne

ugrožava pravosuđe, nego afirmiše njegovu nezavisnost uvažavajući činjenicu

da ona nije neograničena. Dakle, rad ove Komisije je afirmacija

samostalnosti i nezavisnosti pravosuđa, a ne njegova negacija”, naveo je

Dragić.

Na upit članova Komisije treba li zakonskim izmjenama odlučivati o tome

trebaju li odvjetnici biti članovi VSTV-a, odnosno treba li ga razdvojiti

na sudbeno i tužiteljsko vijeće, odgovorio je “ako je sposobno da svoje

djelovanje i uticaj na pravosuđe svede u zakonske okvire i postane

efikasno, nema potrebe za razdvajanjem”.

“Kad su advokati u pitanju, zavisi od toga kako se biraju, jer je velika

razlika između prijedloga i imenovanja. Ako će sve to dovesti u sukob

interesa advokata s obavezama VSTV-a, onda sam protiv”, rekao je Dragić.

Privremenu istražnu komisiju osnovao je Zastupnički dom Parlamentarne

skupštine BiH sa ciljem da istraži stanje u pravosudnim institucijama u

državi, s posebnim osvrtom, kako je najavljeno, na sposobnost Visokog

sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV) da sudjeluje u procesima neophodnim

na putu ka članstvu u Europskoj uniji.

Osim Damira Arnauta, koji predsjedava Komisijom, u njoj su još Zlatan

Begić, Branislav Borenović, Alma Čolo, Zukan Helez, Mirjana

Marinković-Lepić, Dragan Mektić i Mira Pekić. RTV SLON