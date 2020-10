Žuto upozorenje zbog obilnih padavina za Tuzlu

Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina izdato je za područja Foče i Trebinja.

Na području Foče očekuju se obilne padavine, mjestimično od 40 do 60 milimetara u 24 sata i upozorenje je na snazi do ponoći.

Na području Trebinja očekuju se obilne padavine od 50 do 70 milimetara, mjestimično do 80 milimetara tokom 24 sata, a upozorenje je na snazi do ponoći. Na snazi je i žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Žuto upozorenje zbog većih padavina na snazi je i za područja Banjaluke, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Livna, Prijedora i Višegrada.

Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno s kišom i pljuskovima. Lokalno su izgledne i obilnije padavine. U drugoj polovini dana na planinama će padati i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni Celzijusa.

U utorak u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prestanak padavina u Hercegovini. U Bosni će padati kiša prije podne. Na planinama će padati i snijeg. U drugoj polovini dana postepeno smanjenje oblačnosti. Krajem dana novo naoblačenje sa juga u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje. Sunčanije na sjeveru zemlje. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se očekuje na području Hercegovine i jugozapada Bosne, a u ostalim područjima prolazno slaba kiša tokom noći na četvrtak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom. Jače padavine u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno s jakim udarima juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni Celzijusa.