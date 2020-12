Afera “Ikona”: Ministarstvo vanjskih poslova BiH traži hitnu reakciju Tužilaštva BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH (MVP) zatražilo je jutros hitnu reakciju Tužilaštva BiH, a nakon posljednjih dešavanja vezano za ikonu i njenu primopredaju članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.

Sumnja se da je tokom preuzimanje ikone od Ministarstva vanjskih poslova Rusije i njene predaju kabinetu člana Predsjedništva BiH, prekršene procedure.

Ovu informaciju potvrdio je za “Avaz” Denis Hadžović, šef kabineta Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH. Tvrdi da je osim Tužilaštva BiH o svemu upoznato i Predsjedništvo BiH.

– Ambasador Samardžija uopće se nije konsultirao s MVP BiH da li može uzeti ikonu i da li on to može unijeti u BiH. Nije tražio ni saglasnost MVP da napusti zemlju prijema, Rusiju, a to može uraditi na na poziv člana Predsjedništva BiH. Ali, bez obzira na sve, nikoga o tome nije obavijestio – kaže Hadžović.

Po ustaljenoj praksi, kako tvrdi, ono što je preuzeo, mora dostaviti u MVP BiH.

– Mi smo danas informirali i Tužilaštvo BiH, poslali smo dopis, tražimo reakciju jer je Samardžija rekao da je predao ikonu, a mi ga nismo uspjeli ni kontaktirati. S obzirom da se radi o vrijednoj ikoni, koja je predmet interesovanja tri zemlje, tražimo da se sve provjeri jer sumnjamo da postoje elementi krivičnog djela. Samardžija kao iskusni i karijerni diplomata dobro zna procedure. Osim toga, u noti MVP Rusije je preporuka poklonodavcu da se sve provjeri putem Interpola – kaže Hadžović.

(Avaz)