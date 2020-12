Narednih dana u BiH oblačno s kišom, u petak se očekuje i snijeg

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 23. decembra, u većem dijelu zemlje očekuje se pretežno sunčano vrijeme.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice. U večernjim satima očekuje se porast oblačnosti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 15 stupnjeva.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u četvrtak, 24. decembra. Kiša je moguća u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14 stupnjeva.

U petak, 25. decembra, očekuje se ozbiljnija promjena vremena, odnosno oblačno vrijeme s kišom. Poslijepodne na planinama se očekuje i snijeg. U nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne snijeg ili susnježica u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stupnjeva. U večernjim satima pad temperature zraka, saopćeno je iz FHMZBiH.