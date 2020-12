Otvoreno pismo Vijeću Ministara BiH – Hitno donijeti Uredbu o zabrani uzgoja životinja radi krzna!

Udruženje za prava životinja i okoliš EVA, danas je uputilo otvoreno pismo Vijeću ministara BiH sa zahtjevom da se hitno donese Uredba i zabrani uzgoja životinja radi krzna, a zbog masovne pojave COVID-19 na farmama širom svijeta, što javnosti nije nepoznanica.

Pismo prenosimo u cjelosti:

“Poštovani gospodine Tegeltija,



Pozivamo Vas da, zbog aktuelne situacije sa pandemijom COVID-19 u mnogim zemljama Evrope, donesete Uredbu o zabrani uzgoja životinja radi krzna iz preventivnih razloga.



Kako pandemija COVID-19 nastavlja “bjesniti” Evropom, ovim Vam se pismom obraćamo kako bismo izrazili našu zabrinutost zbog daljnjeg postojanja rezervoara SARS-CoV-2 na farmama kuna u EU i povezanih rizika za javno zdravlje, uz izražavanje naše stalne zabrinutosti zbog loše dobrobiti životinja na farmama krzna.

Posljednjih mjeseci nastavak uzgoja kuna tokom ove pandemije stvorio je sve veću zabrinutost, jer je COVID-19 zahvatio više od 370 farmi kuna u najmanje devet država članica Evropske Unije.

Prije nekoliko sedmica, Mađarska je donijela zabranu, upravo iz preventivnih razloga, kako bi spriječili širenje zaraze, ali i kako bi spriječili preseljenje danskih i holandskih farmi u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, s obzirom da su danski uzgajivači od države dobili kompenzaciju i najavili selidbu.

OPIS PROBLEMA

Kune su vrlo osjetljive na SARS-CoV-2. Najnovija naučna istraživanja pokazuju da američka kuna, kao i rakunski psi, mogu djelovati kao spremnik za virus SARS-CoV-2. Stoga je očito da uzgoj kuna, a najvjerojatnije i rakunopasa, stvara potencijalni rezervoar za SARS-CoV-2 i buduće sojeve koronavirusa. Virus se može prenijeti sa kuna na ljude i obrnuto, s mogučnošću da virusa mutir u prije nego što zarazi ljude novim vrstama.



U aprilu 2020. godine prvi su slučajevi SARS-CoV-2 identificirani na farmama kuna u Holandiji. U mjesecima nakon toga izbijanje koronavirusa nastavilo je pogađati stotine farmi ne samo u Holandiji, već i u Danskoj, Švedskoj, Grčkoj, Španiji, Italiji, Francuskoj, a nedavno su na poljskim i litvanskim farmama identificirane nove infekcije.



S obzirom na to da brzo i nekontrolirano širenje SARS-CoV-2 među farmama nije zaustavljeno provedbom mjera biološke sigurnosti, životinje su postale izvor virusa koji se prenosi na ljude, i to ne samo onih koji profesionalno rade na farmama krzna, već i rizik za stanovništvo. Još je alarmantnije što je nekontrolirano širenje također povećalo priliku za razvoj virusa i razvijanje potencijalno opasnih mutacija. Dokazi dostupni na vrstama SARS-CoV-2 koje se odnose na kune ukazuju na to da ove verzije virusa mogu brzo kružiti na farmama i unutar ljudskih zajednica u blizini farmi.



U Danskoj je pronađena mutacija koja je mogla dovesti do smanjenog odgovora na antitijela. Osim u Danskoj i Holandiji, mutacije povezane s kunama pronađene su i u Južnoj Africi, Švicarskoj, Farskim otocima, Rusiji, Kanadi i Sjedinjenim Državama.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorio je da bi širenje SARS-CoV-2 putem farmi kuna moglo ugroziti djelotvornost vakcina.

Nadalje, Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također su podijelile zabrinutost i pozvale zemlje da provode učinkovite mjere upravljanja rizikom, uključujući akcije za aktivno praćenje osjetljivih životinja, kao što su kune i rakunopsi, kao i kod ljudi u bliskom kontaktu s njima.



Na posljednjem sastanku Evropskog poljoprivrednog vijeća, u novembru 2020. godine, države članice EU izjavile su da ovo pitanje javnog zdravstva zahtjeva snažan i usklađen odgovor na nivou EU. Četrnaest država članica već je odlučilo postupno ukinuti i (ponegdje i djelomično) zabraniti proizvodnju krzna, dok šest država članica trenutno razmatra odgovarajuće zakonodavne prijedloge. Nekoliko istraživanja javnog mnijenja više je puta naglasilo da građani EU imaju vrlo kritičan stav prema proizvodnji krzna i podržavaju zabranu takve prakse. Austrijski savezni ministar za socijalna pitanja, zdravstvo, njegu i zaštitu potrošača najavio je inicijativu za ukidanje industrije krzna na nivou cijele EU iz razloga javnog zdravlja i dobrobiti životinja.

Shodno svemu navedenom, pozivamo Vas, još jednom, da donesete Uredbu o zabrani uzgoja životinja radi krzna sa automatskim dejstvom, poput zabrane u Mađarskoj.”