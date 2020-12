Posljednji dani 2020. godine će biti kišoviti sa jakim udarima vjetra

Padavine, oblačno vrijeme, niske temperature i olujni udari vjetra očekuju se u narednim danima u BiH prema podacima iz Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme očekuje se u ponedjeljak kada je upaljen i narandžasti meteoalarm kao upozorenje građanima.

“Prije podne ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sa slabom kišom. Poslije podne ili u večernjim satima kiša se očekuje u cijeloj zemlji, a na planinama snijeg. Vjetar jak sa olujnim, ponegdje i orkanskim udarima, južnog smjera”, navedeno je.

Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 5 do 9, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 14 °C.

Oblačno s kišom očekuje se u utorak, a jaki udari vjetra se nastavljaju.

“Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima kiša se očekuje i u centralnoj i istočnoj Bosni. Na planinama sa snijegom. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni”, ističu.

Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 14 °C.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom prognozira se za srijedu u većem dijelu naše zemlje.

“Na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C”, navedeno je.

Vrijeme u BiH posljednjeg dana 2020. godine (četvrtak) bit će pretežno oblačno.

“U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i ponegdje u Bosni. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C”, prognozirano je.

Kiša i vjetar bi već sutra mogli istopiti snježni pokrivač. KLIX