Rade Šerbedžija predstavlja novi album Ne okreći se, sine (VIDEO)

Album Ne okreći se, sine Rade Šerbedžijeod danas je u prodaji. Novi studijski album legendarnog glumca, pjesnika i glazbenika vrhunsko je glazbeno ostvarenje koje nam dolazi kao poklon za kraj ove izazovne godine. Najavljen hitom Eto pjesma koju je za njega napisao Husein Hus Hasanefendić, a Šerbedžija snimio s ekipom sjajnih glazbenika: Davor Smotke Smotalić (perkusije, prateći vokal), Dario Hleb (bas gitara), Mario Igrec (gitara), Antun Stašić (violina, parateći vokal), Marjan Krajna (harmonika) i gost Dado Marinković (bubanj), ovaj sjajan umjetnik nastavio je u pauzi snimanja filmova dovršavati i ostale pjesme kako bi album stigao na tržište krajem godine. Osim najavne pjesme, vođa i autor hitova Parnog valjka, napisao je još jednu pjesmu na albumu Kasna jesen dolazi u aranžmanu Ante Gele.

Osim Husa svoj autorski doprinos ovom albumu dali su i drugi sjajni glazbenici:Miroslav Tadić na Arsenovoj pjesmi New York, Damir Urban koji je za Šerbedžiju napisao pjesmu Govorila je tako tiho, tiho, tiho, Elvis Stanić koji je napravio sjajan aranžman u pjesmi Grad Drage Mlinarca, Mario Igrec u pjesmi Suzo moja, strpi se, autora Zlatka Arsalangića, Ante Gelo u pjesmi Ostala si uvijek ista, autora Đorđa Novkovića i Željka Sabola. Na novom albumu Šerbedžija dao i svoj autorski potpis, pjesmu Šeherezda posvetio je poznatom slovenskom kazališnom redatelju Tomažu Panduru čiji je prerani odlazak prije četiri godine pogodio kulturnu scenu na ovim prostorima. Na albumu se nalaze i dvije suradnje i to s Gabi Novak i Matijom Dedićem u Arsenovoj pjesmi Od kako te ne volim te, tena Na nešto me sjeća taj grad koju je Rade Šerbedžija otpjevao skupa s autorom pjesme, Darkom Rundekom. Naslovnu pjesmu Ne okreći se, sine Šerbedžija je napisao još 1989. godine, uglazbio ju je Gabor Lengyel, a Mario Igrec napravio je novi aranžman.

Iako je ovo godina u kojoj umjetnost najviše trpi posljedice zbog nedostatka publike, Šerbedžija se može pohvaliti zapaženim ostvarenjima na dramskom i glazbenom polju. Na ovogodišnjim 71. Dubrovačkim ljetnim igrama dobio je nagradu Orlando za ulogu Georgea u predstavi Tko se boji Virginije Woolf Kazališta Ulysses i Beogradskog dramskog pozorišta, a Croatia Records objavila je CD i Blu-ray Rade Šerbedžija & Zapadni kolodvor @ HNK Zagreb. Koncert pod imenom Već sam ti pričao Šerbedžija je održao krajem 2019. godine, a publika je uživala u snažnim i uvjerljivim interpretacijama pjesama Vrijeme je, draga, vrijeme je, Protuletje se otpira, Barbara, Rastanak, Ostala si uvijek ista, Moj spomenče plavo cvijeće, Ne daj se Ines i ostalih iz Radine bogate glazbene karijere.