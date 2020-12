Tokom novogodišnjih praznika u BiH oblačno s kišom i snijegom

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH posljednjeg dana u tekućoj 2020. godini, u četvrtak, 31. decembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom. U višim područjima Bosne i na planinama sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 7, a najviša dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 10 stupnjeva.

Prvog dana u Novoj 2021. godini, odnosno u petak, 1. januara, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša se očekuje ponegdje u Hercegovini i višim područjima zapadne Bosne snijeg, a u ostatku zemlje kiša. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 3 do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.

I u subotu 2. janura, neće doći do ozbiljnijih promjena, pa se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. U višim područjima sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stupnjeva, saopćeno je iz FHMZBiH.