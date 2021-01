Bugojno jutros najhladnije sa minus 14 stepeni

U Bosni i Hercegovini jutros je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati: Bugojno -14 stupnjeva, Bjelašnica, Jajce i Sanski Most -12, Drvar -11, Livno i Zenica -10, Bihać, Ivan-sedlo i Sarajevo -8, Grude i Tuzla -6, Mostar -3, Gradačac -2, Neum 1 stupanj Celzijusa.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti u jutarnjim satima na istoku Bosne. U večernjim satima naoblačenje u Hercegovini i jugozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7 stupnjeva.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 20. januara, bit će pretežno oblačno u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše.

U većem dijelu Bosne očekuje se mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0, na krajnjem jugu i lokalno u Krajini do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9 stupnjeva.

Slično vrijeme preovladavat će i u četvrtak, 21. januara. Pretežno oblačno vrijeme se prognozira na području Hercegovine, na zapadu u jugozapadu Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne umjerena oblačnost. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stupnjeva.

U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u petak, 22. januara. Kiša se prognozira većinom na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. U ostalim područjima slabije padavine. Vjetar južnog smjera sa jakim, lokalno i olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stupnjeva.