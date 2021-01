CIK zbog brojnih nepravilnosti poništio izbore u Srebrenici i Doboju

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj korespodentnoj sjednici održanoj u Sarajevu donijela odluku o poništavanju izbora u Srebrenici i Doboju održanih 15. novembra 2020. godine.Članovi CIK-a su sa šest glasova “za” i jednim “protiv” izglasali da se ponište izbori na 26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta u odsustvu u Osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica za nivo načelnika i Skupštine općine Srebrenica.

Utvrđeno je da je tokom glasanja u Srebrenci bilo nevažećih dokumenata, prebacivanja glasačkih listića, glasanja jedne osobe više puta, nuđenja novca biračima da ne prisustvuju glasanju, omogućavanja glasanja bez dokumenata…

Sve navedene nepravilnosti, i brojne druge, bile su dovoljan razlog članovima CIK-a da donesu oduku da se ponovi glasanje na većini biračkih mjesta, 28 od 29, što bi moglo dovesti u pitanje dosadašnje rezultate izbora u Srebrenici.

Vanja Bjelica-Prutina, članica CIK-a, izjavila je da će podržati prijedlog poništenja izbora u Srebrenici bez obzira na to što je bila izložena posebnim pritiscima, još od kada je podržala odluku da se utvrdi stanje u Srebrenici.

“Bila pod pritiskom ili ne, djelovati ću u okviru zakona sve dok sjedim ovdje. Neću pružati alibi nikome ko je prekršio odredbe zakona. Bilo je dosta nestrpljenja, ali proveden je poseban, složen dokazni postupak”, rekla je Bjelica-Prutina.

Članovi CIK-a su sa šest glasova “za” i jednim “protiv” izglasali da se ponište izbori na 89 redovnih biračkih mjesta u Osnovnoj izbornoj jedinici Doboj za nivo gradonačelnika i Skupštine grada Doboj. U Doboju je bilo ukupno 108 birališta.

Irena Hadžiabdić, članica CIK-a, objasnila je da je tok procesa u Doboju potpuno drukčije tekao nego u Srebrenici, navodeći da je u toj lokalnoj jedinici bio problematičan netransparentan proces, što je uz ostalo utvrđeno i uvidom u zapisnike.

“Problematičan aspekt je i sam odziv, on je na nekim mjestima potpuno visok, sa potpuno nerealnim protokom birača. Niko me ne može ubijediti da je do 11 sati mogao biti postignut rekord od 370 izašlih birala”, kazala je Hadžiabdić.

Vlado Rogić, član CIK-a, izjavio je uključivši se telefonski na sjednicu da neće podržati prijedlog da se ponište izbori u Srebrenici i Doboju, navodeći da se ne mogu tako lako donositi odluke pod pritiskom određenih medija.

“Protiv sam ponavljanja izbora u Srebrenici i Doboju. Pojedinci koji su povrijedili zakon treba da odgovaraju, ali ne bi trebalo da zbog toga donosimo tako lako odluke o poništavanju izbora”, istakao je Rogić.

(Kix)