Članovi atletsko rekreativnog kluba Silver arrows trčali Unusual Marathon Sarajevo

U surovim uslovima sarajevske zime, uprkos niskim temperaturama juče je održan BH TELECOM Unusual Marathon u Sarajevu.

Po svemu je to neobična trka prije svega jer dolazi na početku kalendarske godine, kada su rijetki događaji ovoga tipa zbog vremenskih uslova koji ne pogoduju trčanju, ali i zbog aktelne pandemije. Utrka ima start i cilj na atletskoj stazi u SRC Safet Zajko, vodi od Nedžarića, kroz Vilsonovo šetalište, Skenderiju, Bašćaršiju sve do Kozije ćuprije, gdje je okret, i nastavlja preko Stupa, Ilidže, Velike aleje, Vrela Bosne gdje je okret, natrag do cilja. Svoj nastup je potvrdilo oko 300 trkača iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Ovaj sportski događaj iskoristio je i novoosnovani atletsko rekreativni klub Silver arrows iz Srebrenika za prvi zvanični nastup. Trčali su Osman Čekić, Edis Kavgić, Ernad Bajrektarević i Zijad Ibračević. Snijeg, zimska idila, odlično druženje i mnogo pozitivnih ljudi na jednom mjestu razlozi su da se pridružite ovom klubu, ali argumenti koji će reći kako je trčanje svojevrsna terapija ali i ulaganje u nove, brže, zdravije i jače korake.