Danas u BiH oblačno, u noći slab snijeg

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati iznosile su: Bjelašnica -15 stepeni, Banja Luka i Livno -10, Ivan-sedlo -9, Bugojno, Doboj i Drvar -8, Sanski Most -7, Bihać, Grude i Jajce -6, Tuzla -5, Sarajevo i Zenica -4, Bijeljina -2, Gradačac i Trebinje -1, Neum 1, Mostar 2 stepena.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 940Pa, za 4hPa je manji od normalnog i raste.



Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći na subotu lokalno u Bosni je moguć slab snijeg. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slaba bura, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1 stepen, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko -2stepena.

Visina snijega na Bjelašnici je 194 cm, u Bihaću 10, Bugojnu 7, Gradačacu 6, Ivan-sedlu 38, Jajcu 9, Livnu 7, Sanskom Mostu 15, u Sarajevu (Bjelave) 18, Tuzli 13 i Zenici 4 cm.

(Fena)