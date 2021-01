Iz Historijskog arhiva Sarajevo: Kako su mediji izvještavali o pogibiji Džemala Bijedića

Povodom današnjeg obilježavanja 44. godišnjice pogibije predsjednika Saveznog izvršnog vijeća SFR Jugoslavije Džemala Bijedića, Historijski arhiv Sarajevo objavio je fotografije i članke iz 1977. godine iz arhivskog fonda Skupštine grada Sarajeva i sarajevskog lista Oslobođenje.Na fotografijama je prikazan dio dokumentarne građe iz arhiva kao što su telegrami saučešća, reportaže te program sahrane i osmrtnice.

Podsjećamo, na vrhuncu svoje političke moći, u avionskoj nesreći pokraj Kreševa, poginuo je bh. političar Džemal Bijedić, njegova supruga Razija i još šest putnika i članova posade. Avion je bio na putu za Sarajevo iz Beograda, jer je taj dan Bijedić prisustvovao ispraćaju Josipa Broza Tita u Libiju. Zbog navodnih loših vremenskih uvjeta avion je udario u sami vrh planine Inač, prepolovio se i eksplodirao. U izvješću o nesreći Tanjug je prvi javio da su svi putnici u avionu poginuli. Čim je saznao za tragediju, Tito se vratio u zemlju da bi prisustvovao Bijedićevoj sahrani u Sarajevu.

Mnoge su kontroverze vezane za ovu nesreću, od umiješanosti Titove supruge Jovanke Broz do toga kako su neki krugovi u Beogradu i JNA Bijedića vidjeli kao mogućeg nasljednika maršala Tita, što im nije odgovaralo. Rezultati većine istraga nikad nisu objavljeni, a kada je Bijedićeva porodica pokušala doći do dokumenata o nesreći, koji se nalaze u Beogradu, tamošnje vlasti, bez ikakvog objašnjenja, to nisu dozvolile.