Jutros minusi i oblačno u BiH: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do petka

Jutros je u Bosni oblačno. U Hercegovini je djelomično vedro.

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Livno -8; Ivan-sedlo -5; Sarajevo -3; Bihać, Bugojno, Drvar, Gradačac, Jajce i Tuzla -2; Banja Luka, Bijeljina, Sanski Most i Zenica -1; Doboj 0; Grude 1; Mostar, Neum i Trebinje 4°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 939Pa, za 5hPa je manji od normalnog i opada.

Danas u Bosni oblačno vrijeme. U Hercegovini djelomično vedro. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.

U srijedu, 13. januara 2021. godine, u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Prolazno slab snijeg ili susnježica se očekuju u Bosni i sjeveru Hercegovine od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. U večernjim satima razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.

U četvrtak, 14. januara 2021. godine, u Bosni i Hercegovini se očekuje novo naoblačenje u jutarnjim satima koje će usloviti snijeg ili susnježica, na jugu zemlje i kišu. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3°C, na jugu zemlje do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C.

U petak, 15. januara 2021. godine, u Bosni i Hercegovini se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slab snijeg u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 2 do 5°C.