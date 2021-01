Kanski filmski festival odgođen do ljeta

Kanski filmski festival, najveći u svijetu, mogao bi biti pomjeren do ljeta s uobičajenog datuma u maju zbog krize s Covidom, saopćili su organizatori u srijedu.Festival planiran da se održi od 11. do 22. maja, „sigurno će biti održan u 2021.“, izjavila je glasnogovornica za AFP, ali bi mogao biti odgođen do vremena između kraja juna i kraja jula.

Festival je bio otkazan u prošloj godini, dok su suparnički evropski festiovali u Berlinu i Veneciji održani uz stroge restrikcije.Organizatorima je potrebno još izvjesno vrijeme da „procijene situaciju na početku godine“ prije nego što donesu odluku, kazala je glasnogovornica.

Berlinski filmski festival, koji obično počinje u februaru, saopćio je prošlog mjeseca da će održati ovogodišnje izdanje u dvije faze, u online ponudi za industrijske profesionalce u martu i kroz javno dešavanje u junu.U 2019., godini je kanska slavna Zlatna palma dodijeljena južnokorejskom filmu “Parazit” Bong Joon-hoa, koji je također prvi u historiji dobio nagradu za najbolji film od Holivudske filmske akademije iako je snimljen van engleskog govornog područja.

Kanski festival privuče do 45.000 ljudi sa zvaničnim akreditacijama svake godine, od kojih su 4.500 namijenjene za novinare.