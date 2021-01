Kongres potvrdio pobjedu Bidena, Trump priznao poraz

Kongres Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio pobjedu novoizabranog predsjednika Joea Bidena nad predsjednikom Trumpom, javio je CNN. Poznata je i prva reakcija Donalda Trumpa.

Prebrojavanjem triju elektorskih glasova iz Vermonta, Biden i izabrana potpredsjednica Kamala Harris prešli su prag potreban za pobjedu. Senat i Zastupnički dom odbili su prigovore za Georgiju i Pennsylvaniju.

Republikanci su se također usprotivili glasovima iz Arizone, Nevade i Michigana, ali ti prijedlozi su propali prije nego što su stigli do rasprave.

Potvrda dolazi nakon što su izgrednici koji podržavaju Trumpa napali američki Kapitol ranije u srijedu. Zajedničko zasjedanje Kongresa, koje je obično ceremonijalni korak, zaustavljeno je na nekoliko sati. Postupak je nastavljen oko 20 sati po tamošnjem vremenu.

Objavljena je i prva Trumpova reakcija nakon odluke Kongresa. Naime, nakon posljednjeg objavljenog videa, Twitter je suspendirao račun Donalda Trumpa. No njegov pomoćnik za društvene medije, Dan Scavino, na svojem je Twitteru objavio Trumpovu izjavu:

“Iako se nimalo ne slažem s ishodom ovih izbora i činjenice me podupiru, ipak će doći do mirne tranzicije vlasti 20. januara. Uvijek sam govorio da ćemo nastaviti svoju borbu kako bismo osigurali da se računaju samo legalni glasovi. Iako ovo predstavlja kraj najvećeg predsjedničkog mandata u povijesti, to je samo početak naše borbe da Ameriku učinimo opet velikom!’, poručio je Trump.

