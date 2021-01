Korona u BiH: 18 umrlih, 295 novozaraženih

U posljednja 24 sata u BiH je potvrđeno 295 novih slučajeva koronavirusa, a zabilježeno je i 18 smrtnih ishoda, podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo.

FBiH: 224 pozitivnih, 10 umrlih



U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 1.824 uzorka, od kojih je 224 pozitivno na SARS-CoV-2.



Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji BiH.



Do sada je testirano ukupno 373.473 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 75.741 osoba.



Zaključno s današnjim danom, u Federaciji BiH izliječena su 58.093 pacijenta. U protekla 24 sata oporavljeno je 450. Trenutno je aktivno 15.296 slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2.



U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 10 novih smrtnih ishoda.



S današnjim danom, broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2.352.



RS: 71 pozitivno, 8 preminulih



Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u RS, u posljednja 24 sata u Institutu za javno zdravstvo RS, Univerzitetskom kliničkom centru RS, Univerzitetskoj bolnici u Foči i u bolnicama Sv. Vračevi u Bijeljini i Sv. apostol Luka u Doboju izvršeno je testiranje 667 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 71 osobe.



Riječ je o 30 muških i 41 ženskih, 11 mlađih, 42 srednje i 18 osoba starije životne dobi.



Prema mjestu prebivališta, 29 stanovnika Banjaluke, 12 iz Prijedora, osam iz Kozarske Dubice, pet iz Bijeljine i Gradiške, dvije iz Pale i Srpca te jedna iz Doboja, Istočnog Novog Sarajeva, Kostajnice, Laktaša, Lopara, Modriča, Ribnik i Šipova.



Institutu za javno zdravstvo u protekla 24 sata prijavljeno je osam smrtnih slučajeva u kojima je potvrđeno prisustvo virusa. Pet je muškaraca i tri žene rade, srednje i starije životne dobi, od kojih su dva iz Banjaluke i Mrkonjića te jedna iz Rogatice, Bijeljine, Doboja i Teslića.



Do sada je u RS potvrđeno 38.652 slučajeva zaraze virusom, a ukupno je preminulo 1.931 osoba u kojem je potvrđen test na virus korona.



U RS se do sada od novog virusa oporavilo 24.848 osoba, a testirano je 173.248 osoba.



Ukupan broj hospitaliziranih je 580, u Sveučilišnom kliničkom centru 222, a u opštim bolnicama 358. Trenutno je 5.819 osoba pod zdravstvenim nadzorom, a nadzor je završen u 124.190 osoba.



Podaci za Brčko distrikt bit će objavljeni nešto kasnije.

(Vijesti.ba)