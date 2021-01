“Malčanskom berberinu” doživotna robija

Viši sud u Nišu danas je donio prvu presudu doživotne robije u Srbiji nakon ukidanja smrtne kazne i to od maja 2019. godine kada je su na snagu stupile izmjene Krivičnog zakonika kojima je za najteže zločine predviđena kazna doživotnog zatvora, javljaju mediji iz Srbije.

Nešto poslije 11 sati u sudnici 90 niškog Višeg suda sudija Tamara Savić osudila je Ninoslava Jovanovića (48) poznatijeg kao “Malčanski berberin” na kaznu doživotnog zatvora zbog zvjerskog zlostavljanja dvanaestogodišnje djevojčice iz okoline Niša, izvijestio je Telegraf.

Suđenje Jovanoviću počelo je krajem maja prošle godine, a okončano je 30. decembra. Krivična djela za koja se tereti Jovanović, kao i detalji suđenja ostali su nepoznati zbog isključenja javnosti.

Jovanović je višestruki povratnik, koji je više od 20 godina proveo u zatvorima, a sada se nalazi u pritvoru. On je djevojčicu iz sela Suvi do oteo 20. decembra 2019. i zlostavljao je desetak dana, nakon čega je ona pronađena, a on je uhapšen sedam dana kasnije.

Više javno tužilaštvo u Nišu u martu prošle godine je podiglo optužnicu protiv Jovanovića, ali zbog zaštite interesa maloljetnice nije htjelo da saopšti pravnu kvalifikaciju krivičnog djela za koje ga tereti. Istraga protiv Jovanovića sprovedena je zbog krivičnih djela otmica i silovanje djeteta.

Jovanović je uhapšen 5. januara, na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim. On je, kako se sumnja, 20. decembra, u selu Suvi do presreo djevojčicu na putu do škole i oteo je. Ona je 29. decembra pronađena u selu Jasenovik u jednoj vikendici, nakon 10 dana velike policijske potrage. Bila je ošišana, sa modricama po tijelu i smještena u Klinički centar u Nišu radi oporavka.

Jovanović je ranije u dva navrata bio osuđivan za silovanje na kazne od 10 i 12 i po godina zatvora, koje je izdržao.