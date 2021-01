Na Bjelašnici jutros -12: Meteorolozi objavili prognozu do petka

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slab snijeg pada u centralnim i istočnim područjima.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -12; Ivan-sedlo -4; Bugojno i Sarajevo -1; Bihać, Gradačac, Grude, Prijedor, Sanski Most, Tuzla i Zenica 0; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce i Livno 1; Široki Brijeg 4; Mostar i Trebinje 5; Neum 6°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 933Pa, za 11hPa je manji od normalnog i raste.Bioprognoza: Biometeorološke prilike postepeno će se poboljšavati. Nakon hladnog jutra, uz više sunca temperature će porasti i biće ugodnije. Manje poteškoće u vidu glavobolje, nervoze, neraspoloženja, kod osjetljivih osoba moguće su pretežno zbog povećane naoblake i mjestimično tmurnog vremena, izraženije u Bosni tokom prijepodneva. Preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura većim dijelom dana.

Danas u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će povremeno padati slab snijeg ili susnježica, uglavnom u centralnim i istočnim područjima. U većem dijelu Hercegovine prije podne postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C. U Sarajevu oblačno. Povremeno će padati slab snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka oko 1°C.

Srijeda: U centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i sa slabim snijegom. U ostatku naše zemlje uglavnom malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do -2,na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 2 do 7 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuju i slabije padavine. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -2 do 2, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 4 do 7 stepeni.

Petak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu do 10 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.