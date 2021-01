Naredne sedmice se u veći dio BiH vraća snijeg

Nakon vikenda koji su obilježile temperature iznad prosjeka i olujni udari juga, početak nove radne sedmice bit će rezervisan za povratak snježnih padavina i niskih temperatura u većem dijelu BiH, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno će preovladavati oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima u većem dijelu Bosne može se očekivati slab snijeg. Tokom dana, ali i u večernjim satima, u Hercegovini se može očekivati kiša, dok će u ostatku zemlje padati snijeg.

Jutarnja temperatura kretat će se od -8 do -1 stepeni Celzijusa, na jugu od 0 do 4. Dnevna temperatura zraka kretat će se od -1 do 5 stepeni, na jugu BiH od 6 do 10 stepeni Celzijusa.

U utorak u centralnim i istočnim dijelova BiH može se očekivati slab snijeg, a na jugu Hercegovine slaba kiša.

Jutarnja temperatura od -7 do -1 stepeni Celzijusa, na jugu od 0 do 5 stepeni. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati od od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 stepeni Celzijusa.

U srijedu, u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje uglavnom sunčano.

Jutarnja temperatura od -7 do -1 stepeni Celzijusa, na jugu od -2 do 2. Dnevna temperatura zraka kretat će se između -2 do 3 stepeni Celzijusa, a na jugu od 3 do 7 stepeni.