Narednih dana u BiH pretežno oblačno vrijeme

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u petak, 29. januara, u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Poslijepodne i u večernjim satima moguće su padavine. U nizinama kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 4 do 10 °C.

Također i u subotu, 30. januara, ujutro se prognozira umjereno do pretežno oblačno. U Bosni po kotlinama magla. U ostatku dana pretežno sunčano. U večernjim satima novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 5 do 12 °C.

Posljednjeg dana vikenda, u nedjelju 31. januara, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područja. Na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 9 do 12 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.