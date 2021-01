Skoro 10 miliona ljudi u svijetu primilo prvu dozu vakcine protiv korone

U svijetu je do 1. januara 2021. godine ukupno 9.95 miliona ljudi primilo prvu dozu vakcina protiv koronavirusa, najviše u Kini. No s obzirom na broj primljenih doza u odnosu na broj stanovnika, najviše se pohvaliti može Izrael.

Naime, prema podacima iz 2018. godine, Izrael ima više od osam milliona stanovnika, a do sada je prvu dozu primio milion ljudi, što govori da ima velike šanse da vrlo brzo vakciniše 70 posto stanovništva, koliko je, prema procjenama stručnjaka, potrebno za kolektivni imunitet.

Kinesko stanovništvo do 31. decembra je primilo ukupno 4,5 miliona doza, a na drugom mjestu su Sjedinjene Američke Države sa 2,79 miliona doza do 30. decembra.

Zatim slijede Ujedinjeno Kraljevstvo i Izrael sa po jednim milionom doza. U prvih deset zemalja nalaze se Njemačka (165,575 doza do 31. decembra), Kanada (108,253), Bahrein (59,351), Rusija (52.000 do 22. decembra), Poljska (47,600 do 31. decembra) i Italija (45,667).

Do 31. decembra u Argentini je iskorišteno 32.013 doza, u Danskoj 29,483, a u Finskoj 1,767.

Do 30. decembra u Meksiku je 24,998 ljudi primilo jednu dozu vakcina, u Hrvatskoj 7,864, u Austriji 6.000, u Grčkoj 1,763 i u Francuskoj 138. Portugal je do 29. decembra dao 16,701 dozu, Kuvajt do 28. decembra 2,500, a Čile do 27. decembra 8,648 doza. Također, Rumunija je dala 11.656 doza. KLIX