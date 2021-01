Studenti tuzlanskog Univerziteta zaprijetili protestima!

Mjere koje su donesene kako bi se spriječilo širenje korona virusa su definitivno promijenile našu svakodnevnicu.

Nastava u svim oblicima obrazovanja prebačena je na online platforme, a studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli uskraćeni su za obavljanje praktične nastave posljednju godinu.

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli na osnovu iskazanog zahtjeva i apela studenata i Studentskog vijeća Medicus nedavno je uputio zahtjev Ministarstvu obrazovanja i nauke TK, Ministarstvu zdravstva TK, UKC-u Tuzla, Kriznom štabu TK, rektorici Univerziteta i dekanesi Fakulteta, za iznalaženje rješenja ovog problema.

“Prije nismo dobijali nikakav odgovor i oni nisu smatrali da to treba da se smatra kao problem i da to nije problem. Sad smo ponovo uputili zahtjev sa jednom direktnom rečenicom, a to je da ćemo napraviti proteste studenata prvog dana ljetnog semestra”-rekao je Noris Sakić, predsjednik Skupštine Studentskog parlamenta UNTZ-a.

Sa druge strane, iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla naglašavaju da je najveći problem bio u tome što UKC nema dovoljno prostornog kapaciteta kako bi se kovid bolnice mogle odvojiti od prostora koji bi bio namijenjen za studente. Posebno su istakli kako su prema uputama Kriznog štaba morali više od 30 posto kapaciteta pripremiti za kovid pacijente.

Direktor UKC-a Tuzla, prof.dr. Vahid Jusufović ističe kako će izvršiti analizu i vidjeti kakve korake mogu poduzeti da se nastava odnosno praktični dio nastave i da studenti mogu boraviti u prostorijama UKC-a, a da do sada to praktično nije bilo moguće iz opravdanih razloga.

Studenti su ustrajni u tome da budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Predstavnici Studentskog parlamenta navode da će, ukoliko ne bude rješenja ovog problema na narednim sjednicima Kriznog štaba TK, početkom marta, svi studenti izaći na ulice.