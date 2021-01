Za ponedjeljak meteorolozi su najavili pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i ponegdje na jugozapadu Bosne. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne je moguć slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 5 do 8, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 8 do 12 °C.