U BiH danas snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje novo naoblačenje u jutarnjim satima koje će usloviti snijeg ili susnježica, na jugu zemlje i kišu.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3 stepena, na jugu zemlje do 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2 stepena, na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni.

U petak u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slab snijeg u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1, na jugu zemlje od 2 do 5 stepeni.

U subotu u Bosni pretežno oblačno sa mijestimično slabim snijegom. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4, na krajnjem jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1, na jugu zemlje od 2 do 5 stepeni.