U BiH očekuje se oblačan i izuzetno hladan vikend

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 16. januara, u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3°C, na krajnjem jugu zemlje do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C.

Isto tako i u nedjelju, 17. januara, u Bosni će biti oblačno sa slabim snijegom. U Hercegovini sunčanije prijepodne, naoblačenje u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5°C, na krajnjem jugu od -4 do -1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C.

Neće doći do ozbiljnijih promjena vremena ni u ponedjeljak, 18. januara. U Bosni se prognozira pretežno oblačno vrijeme, lokalno povremeno može padati slab snijeg. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5°C, na krajnjem jugu zemlje od -4 do -1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1°C, na jugu zemlje od 2 do 5°C, saopćeno je iz FHMZBiH.