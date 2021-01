U narednim danima u BiH se očekuje oblačno vrijeme sa padavinama

Po informacijama iz Fedralnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

Krajem dana ili u večernjim satima se očekuju padavine. Na jugu zemlje kiša, a u ostatku zemlje snijeg. Na krajnjem sjeveru Bosne uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od -1 do 4, na jugu od 5 do 9 stepeni.

U nedjelju, 10. januara 2021., očekuje se oblačno vrijeme sa kišom Hercegovini i snijegom u Bosni. Očekivana visina novog snježnog pokrivača, u veći područja, između 10 i 20, na planinama do 25 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevna od -3 do 2, na jugu od 4 do 8 stepeni.

Oblačno vrijeme prognozirano je za ponedjeljak 11. januara 2021. U Hercegovini sa kišom, a u Bosni sa snijegom. Poslije podne ili u večernjim satima padavine postepeno slaba i prestaju. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od -4 do 1, na jugu od 4 do 8 stepeni.

U utorak, 12. januara 2021., očekuje se oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni povremeno je moguće provijavanje slabog snijega. U Hercegovini poslije podne i u večernjim satima postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 1, na jugu od 4 do 9 stepeni.

U srijedu, 13. januara 2021., u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 2, na jugu od 5 do 9 stepeni.