U posljednjoj sedmici januara nestabilno vrijeme, početkom februara stabilnije i toplije

Atmosfera u zadnjoj sedmici januara neće biti potpuno stabilna. U Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno. Slabog snijega može biti povremeno u centralnim i istočnim područjima. Moguća je i poledica kao produkt negativnih temperatura zraka i snježnog pokrivača. Na području Hercegovine prognozira se malo do umjereno oblačno sa više sunčanih intervala tokom dana.

Minimalne jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od -8 do -2, na jugu zemlje od 0 do 5 stepeni, a maksimalne dnevne temperature između -3 i 3 u Bosni, a u Hercegovini od 3 do 8 stepeni.

U petak i za dane vikenda maksimalne temperature kretat će se od -2 do 4 u Bosni, do 7 stepeni na području Hercegovine.

U periodu od 1. do 8. februara prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se stabilnije i toplije vrijeme. Uvjeti za mraz su mogući na visokim planinama i početkom sedmice u centralnim područjima Bosne.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu -3 i 3 u Bosni, do 6 u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 4 i 10 u Bosni, na jugu Hercegovine do 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

