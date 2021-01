U višim predjelima Bosne i Hercegovine saobraća se otežano, po zasnježenom kolovozu. Posebno se skreće pažnja na dionice u višim planinskim predjelima, gdje ugaženog snijega na kolovozu ima od dva do pet centimetara.

Izdvajaju se putni pravci: Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Kupres-Livno, Šipovo-Kupres, Livno-Glamoč-Mlinište, Posušje-Jablanica, Trnovo-Foča (Rogoj), Foča-Gacko (Čemerno), Vlasenica-Han Pijesak (Han Pogled), Sarajevo-Rogatica (Romanija), Olovo-Kladanj (Karaula), Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (Rostovo)-Prozor (Makljen), Turbe-Karanovac i Čađavica-Banja Luka.

U nižim područjima Bosne i u Hercegovini kolovoz je mokar i mjestimično klizav.

S obzirom da su za danas u BiH najavljene izuzetno niske temperature, vozačima se savjetuje da svoje vozilo pripreme za zimske uslove vožnje, kao što je češće paljenje vozila kako akumulator ne bi oslabio, provjeravanje ispravnosti akumulatora prije početka radne sedmice, podmazivanje guma i brava na vratima vozila, čišćenje vozila od snijega i leda, dopunjavanje goriva minimalno do pola rezervoara, a u slučaju potrebe potrebno je pozvati broj 1282.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Radovi na izgradnji kružne raskrsnice izvode se na magistralnom putu Klašnice-Laktaši zbog čega se saobraćaj putničkih vozila i autobusa preusmjerava obilaznicom kroz Laktaše, dok se teretni saobraćaj preusmjerava na auto put.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Vitez-Travnik, Stupari-Živinice, Živinice-Banovići, Drvar-Bosansko Grahovo, Rogatica-Ustiprača, Gromiljak-Blažuj i Šuica-Tomislavgrad.

Na magistralnom putu Livno-Šuica (na prevoju Borova Glava) upozorava se na izlaske divljih konja na kolovoz, posebno u večernjim i jutarnjim satima.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Bihać-Ripač (Pritoka), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Vitez-Travnik, zbog sanacionih radova na mostu preko rijeke Bile saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Blažuj-Gromiljak-Kaonik, jednom trakom zbog radova saobraća se na dionici Han Ploča-Kobiljača (radovi na izgradnji trake za spora vozila), kao i na mostu preko rijeke Ivančice u Busovači.

Rogatica-Ustiprača, u toku su radovi na sanaciji tunela Brčigovo, zbog čega se saobraća usporeno.

M-6.1

Posušje-Tomislavgrad (naselje Čitluk), zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-14.2

Drvar-Bosansko Grahovo (Resanovci), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-15

Šuica-Tomislavgrad (u naselju Šuica), zbog radova od 07 do 17 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Klašnice-Laktaši , zbog radova na izgradnji kružnog toka u Laktašima saobraćaj je obustavljen. Putnička vozila preusmjeravaju se na obilaznice u neposrednoj blizini, dok se teretna vozila (osim vozila dostave ) preusmjeravaju na autoput.

Livno- Šuica (Stežanj- Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene kraće obustave.

M-16.2

Gračac (Prozor), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Prozor-Jablanica Zbog radova u tunelu Jasen putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

M-17

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Petlja Blatuša kod Zenice, zbog radova na sanaciji mosta na petlji Blatuša za saobraćaj se zatvara pravac Zenica-Doboj i ulaz iz pravca Sarajeva u Zenicu.

M-18

Stupari-Živinice (Đurđevik) u toku su sanacioni radovi, saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-19.2

Kladanj-Vlasenica (u Turalićima, most preko potoka Jezernica) sanacioni radovi, u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini-naizmjenično propuštanje vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-426 Hutovo-Ravno (Velja Međa-Trnčina), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene obustave.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri (Mehorići), zbog oštećenja mosta preko rijeke Trstionice obustavljen je saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na dionicu Kakanj-Tršće-Ponijeri.

R-469 Živinice-Banovići (Oskova), zbog radova u vremenu od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.