Uvođenje covid pasoša kao uslov za putovanje

Pojedini avioprijevoznici namjeravaju uvesti covid pasoše kao uslov za putovanje, prenose svjetski mediji. Covid pasoš sa potvrdom o vakcinaciji navodno bi trebao predstavljati garanciju da građani nisu zarazni, mada u praksi i vakcinisani se mogu razboljeti.

Međunarodno udruženje avioprijevoznika računa na to da će se vakcinacijom pokrenuti oporavak turizma, dok domaći prijevoznici ne dijele takvo mišljenje. Pojedini smatraju da bi to umjesto povećanja moglo dovesti do smanjenja broja putnika.

Direktor Transturist Tuzla Nedžad Siočić smatra da bi dodatno uvođenje covid pasoša samo predstavljalo dodatno opterećenje, smanjenje broja putnika koji bi bili spremni putovati.

– Tokom novembra i decembra 2020. kada su uvedene dodatne mjere u Hrvatskoj i Njemačkoj, broj putnika se značajno smanjio. I u slučaju Srbije redukovali smo dva polaska na jedan, a nekad smo redovno vozili tri – istakao je.

Jedan od vodećih prijevoznika iz Tuzla koji je putnike vozio do evropskih zemalja i Turske zadržao je samo 15 posto linija.

Teretni transport nije trpio takve posljedice uvedenih mjera zaštite od koronavirusa. Poslovali su normalno, bez posebnih ograničenja i nisu na gubitku. Neizvjesno je šta bi se dešavalo ukoliko na primjer druge zemlje uvedu covid pasoše, a vozači iz BiH nemaju mogućnost za vakcinaciju ili ne žele da je prime.

Ipak, vlasnik jedne od najvećih kompanija za međunarodni transport iz Tuzle koja prevozi hranu je optimističan.

Direktor Kune iz Tuzle Nijaz Duraković smatra da će iznaći rješenje kada dođe taj moment. Dodao je da on kao poslodavac neće uslovljavati radnike vakcinacijom.

– Ko želi moći će da se vakciniše, a za one koji ne žele iz vjerskih, zdravstvenih i drugih razloga, nastojat će im se osigurati posao unutar zemlje – naglasio je.