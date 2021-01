Zbog niskih temperatura na području cijele zemlje na snazi žuti meteoalarm

Zbog iznimno niskih temperatura na području cijele Bosne i Hercegovine na snazi je žuti meteoalarm. Tako se na livanjskom području prognoziraju temperature između -10 i -5 stepeni Celzijusa, sarajevskom području između -9 i -5 stepeni, tuzlanskom području između -8 i -4, a bihaćkom području između -7 i -4 stepena Celzijusa. Za banjalučko, višegradsko, fočansko i prijedorsko područje prognozirane su temperature od -5, mostarsko područje između -5 i 0 stepeni, te trebinjsko područje 0 stepeni Celzijusa i manje. Jutros je u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 07 sati bile su Bjelašnica -14, Livno -10, Bugojno, Ivan-sedlo -9, Sarajevo-Bjelave -8, Drvar -7, Jajce, Tuzla, Zenica -6, Široki Brijeg -5, Bihać, Grude, Sanski Most -4, Mostar -2, Gradačac -1 i Neum 1 stepen Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 939 hPa, za 3 hPa je niži od normalnog i lagano opada. Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuje slabe padavine. U nizinama kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren južni. Dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu do 7 stepeni Celzijusa. U Sarajevu umjereno oblačno. U večernjim satima lokalno je moguć slab snijeg. Dnevna temperatura oko 1 stepen Celzijusa.