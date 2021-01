Zima će i danas pokazati zube, a onda slijedi totalna promjena

Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno pada slab snijeg u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini je vedro.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -18; Ivan-sedlo i Livno -10; Grude i Tuzla -9; Bijeljina, Doboj i Sarajevo -8; Bugojno, Drvar, Sanski Most -7; Banja Luka i Bihać -6; Gradačac, Prijedor i Zenica -5; Trebinje -3; Mostar -1; Neum 0°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945Pa, za 1hPa je veći od normalnog i raste.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 2 do 5°C



BIOMETEOROLOŠKE PROGNOZE su relativno povoljne, uz stabilno vrijeme i ljepšu opštu sliku na jugu, pretežno zbog dužih sunčanih intervala. Povremene slabije padavine i niske temperature u cijeloj zemlji, izraženije tokom jutra, kod većine meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, reducirati boravak na otvorenom i provoditi mjere zaštite od hladnoće.

Objavljena je prognoza do srijede:

U utorak, 19.01.2021., u Bosni i Hercegovini se prognozira mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5°C, na krajnjem jugu zemlje od -4 do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 4 do 7°C.

U srijedu, 20.01.2021., pretežno oblačno se prognozira na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na krajnjem jugu i lokalno u Krajini do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorolozi iz Hrvatske su najavili promjenu vremena od sredine sedmice.

Hladno vrijeme očekuje nas do srijede, a zatim stiže postepeno zatopljenje i južina,