Žuti meteoalarm zbog niskih temperatura

Meteoalarm izdao je jutros žuto upozorenje za cijelu BiH zbog niske temeprature vazduha koja će se spuštati i do minus 10 stepeni Celzijusovih, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U regiji Banjaluke, Prijedora, Višegrada i Foče temperatura vazduha će biti niža od minus pet, a u mrazištima na visoravnima, te u kotlinskim predjelima i do minus deset stepeni Celzijusoavih.

U banjalučkoj, višegradskoj i fočanskoj regiji očekuje se i više od 10 centimetara novog snijega, posebno u južnim planinskim predjelima.

U regiji Tuzle i Bihaća temperatura vazduha spuštaće se do minus šest, u sarajevskoj do minus sedam, a na području Livna i do minus osam stepeni Celzijusovih.

U sarajevskoj i tuzlanskoj regiji, te području Livna očekuje se i pet do 15 centimetara novog snijega.

Na području Trebinja i Mostara minimalna temperatura vazduha biće minus pet stepeni Celzijusovih.