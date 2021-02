Amel Tuka oborio državni dvoranski rekord na 800 metara

Najbolji bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka osvojio je drugo mjesto na 800 metara na dvoranskom mitingu u Madridu. S vremenom 1:45,95 Tuka je postavio novi dvoranski rekord BiH na 800 metara, što je ujedno i rekord Balkana.

Nakon utrke istakao je da je presretan zbog ostvarenog vremena, s obzirom na to da se nije potpuno ni spremao za dvoranske nastupe. Ističe da je u Madrid došao pun samopouzdanja te da je osjećao da može do rekorda.

-“Držao sam se nekako sve vrijeme pozadi ali sam završio jako dobro. Osjećaj poslije te predzadnje trke mi je ulio samopouzdanje, znao sam da je to too. To je osjećaj koji meni daje posebne znakove. Zaista sam u Madrid došao sa velikim samopouzdanjem, došao sam da popravim rekord Bosne i hercegovine, što je i rekord Balkana, i jedan od najboljih rezultata u Evropi ove godine. Zaista sam presretan jer nisam ljubitelj dvorane. Ne odgovara mi i pravim veliku razliku između trke u dvorani i trke na otvorenom i ovo je veliki usphe za mene“, kazao je Amel Tuka.