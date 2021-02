Ameriku pogodila velika sniježna oluja

Snažna snježna oluja kreće se ka sjeveroistoku SAD-a, uključujući New York nakon što je snijegom prekriven Washington.

Nacionalna Meteorološka služba objavila je upozorenja na oluju od država Virginije do Mainea gdje živi više desetina miliona ljudi i najavljuju da će debljina pokrivača biti od 45 do 60 centimetara na jugu države New York, sjeveroistoka New Jerseyja i dijelovima na jugozapadu Connecticuta.



Guverner New Jerseyja Philip Murphy proglasio je vanrednu situaciju pred dolazak oluje, čime je omogućeno vlastima da zatvore putne pravce, vrše evakuaciju i koriste opremu neophodnu za zaštitu javnosti.



U toj državi suspendovani su svi oblici javnog prevoza.



U Philadelphiji je također objavljeno upozorenje na snijeg, zatvorene su državne zgrade i mještanima je naređeno da vozila sklone sa puteva kako bi čistači mogli neometano da rade.



Prema podacima meteoroloških službi, oluja je prošle sedmice pogodila Kaliforniju sa jakim snijegom i kišom nakon čega se kreće ka srednjem zapadu.



Oluja će se tokom sedmice zadržati u regionu praćena mješavinom leda, poledice i ledenom kišom.



Iz Bijele kuće je saopšteno da se američki predsjednik Joe Biden sastao sa savjetnicima radi razgovora o nizu tema, “od predstojeće oluje do vakcina protiv Covid-19 i ekonomske pomoći”.