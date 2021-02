Ivaylo Petev obavio razgovore sa Džekom, Lulićem i Pjanićem…

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Ivaylo Petev boravio je u Rimu gdje je prisustvovao treningu Rome i sastao se sa kapitenom naše reprezentacije Edinom Džekom. Selektor i kapiten su obavili konstruktivan razgovor, a akcenat je bio na utakmicama koje reprezentaciju očekuju u martu mjesecu.

„Raduje me što sam posjetio naše igrače“, istakao je Petev i dodao: „izuzetno sam zadovoljan razgovorom sa Edinom i načinom njegovog razmišljanja, a fantastično sam dočekan i od kluba. To najbolje govori koliko je kapiten bh. tima ovdje cijenjen.“

Edin Džeko se osvrnuo na predstojeće obaveze reprezentacije:

„U reprezentaciji svi imamo isti cilj, a to je vratiti pobjednički mentalitet. Nakon nekoliko burnih mjeseci, selektor je napokon izabran i na nama igračima je da dokažemo kako nismo zaboravili igrati. Sve što se dešavalo, sada treba ostaviti iza nas i gledati u budućnost. Preostalo nam je malo vremena do prvih kvalifikacijskih utakmica i svi zajedno moramo udružiti snage kako bismo pokušali napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da će to biti teško, ali uz podršku medija, saveza, navijača, možemo vratiti samopouzdanje, ali i povjerenje javnosti. Rezultat je jedino mjerilo i ono što se bude dešavalo na terenu odredit će našu sudbinu, a vrijeme će pokazati jesmo li uradili nešto dobro ili nismo. Sada, cilj je napraviti dobru atmosferu, a uz podršku svih nabrojanih, vjerujem da možemo uspjeti u tome, jer reprezentacija nam je svima bitna. Reprezentacija nam je svima nešto posebno i radujem se novim okupljanjima, te se nadam da ćemo u budućnosti pričati samo o dobrim rezultatima.“

Petev je također obavio razgovore i sa Senadom Lulićem, kao i prvotimcem AC Milana Radetom Krunićem.

Nakon Rima, selektor reprezentacije BiH, boravio je i u Španiji gdje iskreno i otvoreno razgovarao sa Miralemom Pjanićem, te je istakao da dijele iste vizije u kojem smjeru reprezentacija BiH treba da ide.

U narednim danima selektor je planirao obići još neke od reprezentativaca koji nastupaju u evropskim ligama.