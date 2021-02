Narednih dana u BiH oblačno, ali i osjetno toplije vrijeme

Prema prognozi meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra, 17. februara, u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno vrijeme.

U drugoj polovini dana prognozira se kiša u nizinama, a u višim područjima snijeg. Padavine su većinom u Bosni. U Hercegovini u poslijepodnevnim i večernjim satima slabije padavine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 4 i 9°C.

Već u četvrtak, 18. februara, dolazi do manjeg poboljšanja vremena, odnosno u većem dijelu zemlje će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Prijepodne po kotlinama u Bosni će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 12°C.

U Bosni i Hercegovini se u petak, 19. februara, prognozira umjerena oblačnost. Prijepodne po kotlinama u Bosni će biti dosta magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13°C, saopćeno je iz FHMZBiH.